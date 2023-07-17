Новый почетный консул России приступил к работе на Мальдивах

Им стал Али Фаузи

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Новый почетный консул России в Мале Али Фаузи получил в понедельник консульскую экзекватуру (документ, дающий разрешение на исполнение консульских функций). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

"17 июля 2023 года новый почетный консул России в Мале, столице Мальдив, господин Али Фаузи вручил консульский патент и получил из рук руководства МИД Мальдивской Республики консульскую экзекватуру", - сказал Ивин.

Он отметил, что теперь Фаузи приступил к своим обязанностям в интересах российских граждан, находящихся в этом островном государстве. Вопросами Мальдив занимается посольство России в Коломбо, но на постоянной основе российских дипломатов на Мальдивах нет, поэтому роль почетного консула (лица, не состоящего на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющего некоторые консульские функции) очень высока.

"Мальдивы - одно из популярных направлений российского турпотока. Естественно, и объем консульских вопросов достаточно велик. С учетом того, что на архипелаге нет российского загранучреждения, в решении проблем, с которыми сталкиваются пребывающие в республику граждане РФ, как раз и помогает почетный консул", - подчеркнул собеседник агентства.

Али Фаузи базируется в Мале и теперь готов оказывать при необходимости помощь россиянам, добавил Ивин.