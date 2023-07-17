МИД РФ заявил об уважении к территориальной целостности Азербайджана

В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы подчеркнул, что Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что заявление внешнеполитического ведомства России от 15 июля 2023 года о ситуации в Карабахе не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

"В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля 2023 года подчеркнуто, что Российская Федерация всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской Республики, всецело привержена духу и букве двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами", - сообщили в российском министерстве.

На встрече стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс примирения Баку и Еревана. "С российской стороны подтверждена необходимость полного и немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления транспортного сообщения по нему в обоих направлениях в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а также создания условий для нормального жизнеобеспечения Нагорного Карабаха", - отметили в МИД РФ.

"Российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа", - подчеркнули в дипведомстве.

О заявлении МИД РФ

15 июля в российском дипломатическом ведомстве выразили озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, которая развивается "по негативному сценарию". Как указали в МИД РФ, в регионе усугубляется гуманитарный кризис, местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. В министерстве отметили, что это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян - простых жителей региона. В дипведомстве призвали азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона.

Кроме того, в министерстве заявили, что Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения темы мирного договора между Баку и Ереваном с последующим выходом на трехсторонний саммит.