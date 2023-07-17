В числе участников совещания, в частности, вице-премьер Марат Хуснуллин, он выступит с докладом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с Крымским мостом, который рано утром был атакован беспилотниками.

Среди участников, в том числе, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который по поручению главы государства отправился на место. Как ожидается, зампред правительства выступит с докладом.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.