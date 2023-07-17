17 июля, 16:43,
обновлено 17 июля, 16:57
Атака на Крымский мост

Путин заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту надо начать оперативно

По словам президента, нужно всесторонне оценить нанесенный мосту ущерб

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Восстановление пострадавшей части Крымского моста должно начаться максимально оперативно.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг моста.

"Нужно всесторонне оценить нанесенный [мосту] ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы", - сказал глава государства.

"Прошу доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов, нужно ли привлекать дополнительные сили и средства", - продолжил он, обращаясь к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.​​​​​​​ 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
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