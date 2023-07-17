17 июля, 17:01
Атака на Крымский мост

Путин заявил, что ситуация после теракта на Крымском мосту "в целом ясна"

Ситуация после теракта на Крымском мосту "в целом ясна" - Путин.

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Атака на Крымский мост
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