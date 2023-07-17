Путин заверил, что Россия не оставит без ответа атаку Киева на Крымский мост

Глава государства сообщил о подготовке соответствующих предложений Минобороны РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ готовит предложения об ответе России на теракт Киева на Крымском мосту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - подчеркнул Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом.

В ходе совещания, которое прошло по видеосвязи, глава государства заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Путин в своем выступлении, в частности, назвал произошедшее очередным террористическим актом Киева. По его словам, эта атака была бессмысленной с военной точки зрения, так как Крымский мост давно не используется для военных перевозок, и жестокой, так как погибли и пострадали ни в чем не повинные мирные граждане.