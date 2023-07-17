Реверс для машин, ответ России, уцелевшие опоры: Путин провел совещание по Крымскому мосту

Атака на Крымский мост - это очередной террористический акт киевского режима, бессмысленный с военной точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по Крымскому мосту.

Движение легковых автомобилей по мосту планируется возобновить в реверсивном режиме уже этой ночью, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании. А полностью устранят последствия теракта к ноябрю.

ТАСС собрал основные заявления участников совещания.

Минобороны готовит ответ

Путин назвал случившееся "очередным террористическим актом киевского режима". "Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок", - отметил он. "И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - добавил президент.

Президент поручил руководству Белгородской области и федеральным властям "оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке", родители которой погибли в результате теракта, а также ее родственникам, и взять этот вопрос на контроль". А ФСБ, СК РФ и ряду других ведомств поручено "детально разобраться в случившемся".

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - подчеркнул глава государства.

Опоры не повреждены

"Одно пролетное строение автомобильной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению", - сообщил Хуснуллин. "Еще один пролет со второй стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре", - доложил вице-премьер.

Обследование опор водолазами показало, что эти конструкции не повреждены. Путин отметил, что "это хорошая новость", и добавил: "Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях".

Сейчас идут работы по укреплению уцелевшего пролета на атакованном участке моста. "Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины", - отметил Хуснуллин. По его расчетам, к часу ночи у специалистов уже будет информация, которая позволит возобновить движение.

По словам вице-премьера, двустороннее движение по одной стороне планируется восстановить к 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября.

При этом железнодородная часть моста работает в штатном режиме. Как сказал Хуснуллин, "один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов".