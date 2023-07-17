МИД РФ приветствовал решение Сирии об использовании ООН погранперехода "Баб-эль-Хава"

В ведомстве отметили, что шаги Дамаска подтвердили необходимость оказания помощи сирийцам в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва приветствует решение правительства Сирии разрешить специализированным агентствам ООН продолжать использовать контрольно-пропускной пункт "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией до 13 января 2024 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В Москве приветствуют и поддерживают данное добровольное решение Дамаска, - указали в дипведомстве. - Исходим из того, что практические модальности гуманитарной деятельности будут согласованы ооновцами в ходе прямых консультаций с руководством Сирии".

Как отметили в МИД РФ, шаги Дамаска подтвердили, что помощь сирийцам можно и нужно оказывать в координации с законным правительством Сирии в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права. "Реальной необходимости в сохранении и продлении произвольного трансграничного механизма, созданного в 2014 года в качестве временной и чрезвычайной меры, на самом деле нет. Именно США и их союзники заблокировали российский компромиссный проект соответствующей резолюции СБ ООН под надуманным предлогом недостаточных сроков, продемонстрировав наглядно, что им нет дела до гуманитарного содействия сирийскому населению", - добавили в министерстве.

В четверг постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны. До этого власти Сирии продлили до 13 августа работу контрольно-пропускных пунктов "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи ООН пострадавшим от землетрясений жителям арабской республики.

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма.