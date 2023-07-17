17 июля, 19:56,
обновлено 17 июля, 20:10
Военная операция на Украине

Путин рекомендовал главам регионов увековечить память участников СВО

Алексей Бабушкин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Бабушкин/ ТАСС

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил главам регионов принять дополнительные меры, чтобы сохранить в истории имена участников специальной военной операции (СВО). Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - говорится в одном из пунктов.

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 сентября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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