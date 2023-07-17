17 июля, 19:58,
обновлено 17 июля, 20:19

Путин поручил проверить эффективность предупреждения конфликтов на национальной почве в РФ

Соответствующее поручение получило правительство

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ должно проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации: <…> проверить эффективность работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, обратив особое внимание на обеспечение своевременного выявления конфликтных и предконфликтных ситуаций в указанной сфере и оперативного реагирования на их возникновение. При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы", - говорится в одном из пунктов опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства.

Документ выпущен по итогам состоявшегося в мае заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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