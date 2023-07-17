17 июля, 19:59,
обновлено 17 июля, 20:15
Военная операция на Украине

Путин дал поручение о разъяснении школьникам и студентам причин и задач СВО

Срок исполнения поручения установили до 1 октября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал профильным структурам поручение активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснение школьникам и студентам причин и задач специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям.

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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