Путин дал поручение о разъяснении школьникам и студентам причин и задач СВО

Срок исполнения поручения установили до 1 октября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал профильным структурам поручение активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснение школьникам и студентам причин и задач специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям.

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.