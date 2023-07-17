Путин поручил скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ

В ней необходимо учесть вхождение в состав России четырех новых регионов, считает глава государства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вхождение в состав России четырех новых регионов и их участие в реализации государственной национальной политики будет учтено в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в мае.

От правительства и Совета по межнациональным отношениям глава государства потребовал "обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Путин указал, что при корректировке стратегии необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ".

Путин указал, что в стратегии следует предусмотреть "необходимость подготовки и обнародования начиная с 2024 года ежегодного государственного доклада о реализации государственной национальной политики РФ".

Также надлежит "определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы по основным направлениям государственной национальной политики РФ и достижение ожидаемых результатов ее реализации".

На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 декабря, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и заместителя руководителя администрации главы государства Магомедсалама Магомедова.