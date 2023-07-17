Путин поручил учесть в нацполитике новых регионов меры по предотвращению конфликтов

В частности, обновленный документ должен предусматривать "создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать раздел "Национальная политика" в программе развития новых регионов РФ, учтя в нем меры по предупреждению межэтнических конфликтов. Такой пункт содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей изменений", - говорится в одном из пунктов.

В частности, обновленный документ должен предусматривать "создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций". Также в программе нужно учесть мероприятия по профессиональному развитию госслужащих из этих регионов, включая стажировки в органах публичной власти РФ.

Кроме того, актуализированный раздел должен содержать меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций, помогающих проводить государственную национальную политику России. В нем закрепят и показатели, которые позволят оценить эффективность принимаемых мер.

Доклад об этом Путин ждет до 1 октября 2023 года, далее - один раз в полгода.