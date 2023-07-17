Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва проведет расследование провокации в Буче

Дмитрий Полянский отметил, что многие эксперты считают, что к этому причастны британские спецслужбы, но это предстоит установить в ходе расследования

ООН, 17 июля. /ТАСС/. РФ обязательно проведет расследование антироссийской провокации в украинской Буче. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам российского дипломата, в 2022 году "после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли на фоне парафирования в Стамбуле проекта мирных договоренностей была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в пригороде Киева Буче".

"Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем", - подчеркнул Полянский. При этом он напомнил, что "британское председательство в Совете Безопасности в апреле прошлого года за счет нечистоплотных процедурных маневров не дало провести" запрошенное РФ внеочередное заседание СБ ООН "в связи с этой провокацией".