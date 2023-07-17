Путин поручил принять меры для недопущения в СМИ дискриминации по национальному признаку

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором принять меры, чтобы не допускать в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере", - говорится в перечне поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.

На заседании в середине мая одна из участниц мероприятия предложила запретить употреблять в СМИ слова, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок. Она обратила внимание на то, что в последнее время в интернете участилось употребление слов "инфоцыгане", "криптоцыгане" и "авиацыгане", и призвала не культивировать и не поддерживать негативное отношение к представителям тех или иных народов. Президент, выслушав ее, пообещал, что российские власти постараются сделать все, чтобы в СМИ не было проявлений ксенофобии.