В постпредстве РФ при ООН указали на вовлеченность Запада в теракт на Крымском мосту

В дипмиссии уточнили, что в частности речь идет о британских спецслужбах

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Слишком многое в проведении теракта на Крымском мосту указывает на вовлеченность западных спецслужб, в частности британских. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сегодня, в частности, мы все узнали об очередном теракте киевского режима в отношении моста в Крым, находящегося в сотнях километров от зоны боевых действий. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, - сказал дипломат. - Я не слышал каких-либо осуждений этого акта терроризма со стороны кого-либо из западных спонсоров киевского режима. И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает".

"Пользуясь присутствием среди нас сегодня ряда западных министров, я бы хотел сделать особый акцент на ответственность ваших правительств за продолжающуюся трагедию населения Украины, - обратил внимание Полянский. - Планомерно подталкивая эту страну к войне с Россией вместо выполнения Минских соглашений, вы руководствовались исключительно собственными геополитическими интересами по ослаблению России. Ради этой несбыточной цели вы потворствовали формированию в Киеве настоящей тоталитарной диктатуры, развязавшей войну против собственных русскоязычных жителей на востоке страны".

"Восемь лет вы не замечали, как от украинских снарядов гибнут мирные женщины, дети и старики. А сегодня они гибнут уже от поставляемых вами дальнобойных снарядов и ракет, поскольку украинские до мирного Донецка и других городов уже не добивают, да и в принципе уже почти закончились, - указал первый зампостпреда РФ. - А чтобы страдания мирных людей были еще больше, вы решили поставлять ВСУ снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы. А также не замечать непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, разрушения ею Каховской ГЭС и откровенные теракты на территории России, отражающие террористическую сущность украинской власти".