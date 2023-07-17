Россия запросила на 26 июля заседание СБ ООН по Украине

На нем пойдет речь о преследовании последователей канонической Украинской православной церкви

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине, на нем пойдет речь о преследовании последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Действия киевского режима, в том числе и в отношении собственного населения, включая преследование последователей канонической православной церкви, которые вы [западные страны] всячески пытаетесь не замечать, не оставляет сомнений в том, что, даже когда режим начнет хватать на улице и расстреливать всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с легкостью закроете глаза, - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Но об этом мы подробно поговорим на запрошенном нами на 26 июля заседании".