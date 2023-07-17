Зампостпреда РФ при ООН: достоверное расследование гибели самолета MH17 так и не провели

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Достоверное расследование катастрофы рейса MH17 над Донбассом так и не проведено. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Как известно, с момента этой катастрофы Россия последовательно выступала за всестороннее, тщательное, непредвзятое и деполитизированное расследование причин катастрофы, основанное на фактах и неопровержимых доказательствах. Наша страна стояла у истоков принятия резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, предписывающей необходимость проведения полного, тщательного и независимого международного расследования. Однако до сих пор оно так и не было проведено, обстоятельства произошедшего достоверно не установлены", - отметил российский дипломат.