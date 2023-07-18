Госдума заслушает Мурашко и обсудит право инвалидов боевых действий на обучение

Депутаты также рассмотрят законопроект о предоставлении льготного периода по кредитному договору для восстановления платежеспособности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют заслушать доклад министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о госполитике в сфере здравоохранения, обсудить законопроект о праве инвалидов боевых действий на обучение без учета срока службы и утвердить распорядок работы в осеннюю сессию.

В начале заседания парламентариям представят доклад о реализации госполитики в сфере охраны здоровья. С ним выступит Мурашко. При обсуждении доклада в зале пленарных заседаний будут присутствовать руководители Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение. Проект был внесен в Госдуму правительством РФ в июне.

Документ предлагает дополнить закон "О статусе военнослужащих" новой нормой, согласно которой военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти основные программы профессионального обучения или программы профпереподготовки. При этом общая продолжительность службы таких граждан учитываться не будет, за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев в порядке, установленном Минобороны РФ. Указывается также, что в случае увольнения таких военнослужащих со службы в период обучения они смогут доучиться бесплатно.

Действующие нормы закона прописывают право на обучение лишь для военнослужащих-контрактников, общая продолжительность службы которых составляет пять лет и более. При этом сегодня по закону они могут проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей. Законопроект предлагает также наделить таких военнослужащих правом на профобучение и профпереподготовку в год окончания военной службы без взимания платы и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев.

Кредитные каникулы и исламский банкинг

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности - таким образом кредитные каникулы из временной меры поддержки становятся постоянными. Речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект предусматривает право заемщика, заключившего договор потребительского кредита, размер которого не превышает определенного правительством значения, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этого времени заемщик вправе не вносить платежи по договору, при этом дата начала льготного периода не может отставать от обращения более чем на месяц.

Условие получения таких кредитных каникул - снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом, рассчитанным за предыдущий год. Такие кредитные каникулы можно получить однократно за время действия договора. Сведения о предоставлении заемщику льготного периода будут отражаться в его кредитной истории, но не ухудшат ее.

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о проведении эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Аксаковым.

Субъектами для реализации эксперимента определены республики Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Чеченская Республика. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России. Устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента, который также может быть продлен правительством по согласованию с Банком России.

Осенняя сессия

Кроме этого, на пленарном заседании парламентарии планируют утвердить постановление, касающееся распорядка их работы с 5 сентября по 31 декабря 2023 года.

Согласно проекту, осенняя сессия начнется 5 сентября, первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 18 сентября, в сентябре таких недель будет две. Затем Госдума будет работать по стандартному графику, проводя три недели пленарных заседаний подряд, а одну неделю выделяя на работу с избирателями в регионах.

Документ устанавливает, что последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 18 по 24 декабря. Затем депутаты планируют работать в регионах до окончания осенней сессии 31 декабря.