Глава МИД Азербайджана и новый посол России обсудили ситуацию в регионе

В ходе переговоров Джейхун Байрамов и Михаил Евдокимов также затронули вопрос сотрудничества в рамках международных организаций

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и новый посол России в республике Михаил Евдокимов обсудили на переговорах в Баку ситуацию в регионе и актуальную повестку двусторонних отношений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министр Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране. Посол Евдокимов отметил, что за время своей деятельности в Азербайджане он приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружественных отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Байрамов и Евдокимов обменялись мнениями по ситуации в регионе, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

"Было отмечено, что признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики с отсылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным договоренностям. Было подчеркнуто, что заявления о том, что в связи с деятельностью Лачинского пограничного пункта пропуска в регионе сложилась "напряженная гуманитарная ситуация", искажают реальность", - сообщили в МИД Азербайджана.

Коснувшись вопроса "прав и безопасности" армянских жителей Карабаха, Байрамов отметил, что этот вопрос "будет решен в рамках национального законодательства Азербайджана" и с этой целью существует инициатива диалога с армянскими жителями.