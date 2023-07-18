Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва выполнит обязательства по поставкам зерна

Так Дмитрий Полянский прокомментировал прекращение действия зерновой сделки

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Россия выполнит обязательства по поставкам зерна покупателям, несмотря на все препоны на этом пути. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя прекращение действия зерновой сделки.

"Со своей стороны, несмотря на все имеющиеся препоны, обязуемся в полной мере выполнять все контрактные обязательства по поставкам российского зерна своим покупателям и продолжать помогать нуждающимся в развивающихся страна", - сказал он.

Полянский добавил, что Россия признает усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша по выполнению обязательств перед Россией по зерновой сделке, но отмечает, что они не дали результата. "Мы отдаем должное усилиям генсекретаря и его команды, которые до последнего пытались убедить западные страны выполнить обязательства перед Россией, вытекающие из меморандума Россия - ООН, - продолжил он. - Однако ничего, кроме откровенного очковтирательства, в итоге из этого не вышло".