17 июля, 21:33
Военная операция на Украине

Зампостпреда РФ при ООН допустил, что Запад ответственен за конфликт на Украине

По словам Дмитрия Полянского, Запад готов идти на различные преступления для сохранения своей гегемонии

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Западные страны несут не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах. Для того чтобы, как выразился господин [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель, любой ценой сохранился цветущий сад, а все остальные продолжали жить в джунглях, - отметил дипломат. - И нет таких принципов, через которые вы не готовы ради этого перешагнуть".

"Я говорю это, чтобы у вас не осталось никаких иллюзий в том, что ваши страны, а точнее ваши правительства, несут не меньшую, а может быть и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского, - сказал Полянский. - Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой". 

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