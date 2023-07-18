Зампостпреда РФ при ООН допустил, что Запад ответственен за конфликт на Украине

По словам Дмитрия Полянского, Запад готов идти на различные преступления для сохранения своей гегемонии

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Западные страны несут не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах. Для того чтобы, как выразился господин [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель, любой ценой сохранился цветущий сад, а все остальные продолжали жить в джунглях, - отметил дипломат. - И нет таких принципов, через которые вы не готовы ради этого перешагнуть".

"Я говорю это, чтобы у вас не осталось никаких иллюзий в том, что ваши страны, а точнее ваши правительства, несут не меньшую, а может быть и большую ответственность за происходящее на Украине, чем режим Зеленского, - сказал Полянский. - Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой".