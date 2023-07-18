17 июля, 22:02
Военная операция на Украине

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию

Дмитрий Полянский добавил, что Киев также фактически лишился собственного вооружения

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Украина, с тех пор как отказалась от мирных переговоров, потеряла несколько армий и фактически лишилась собственного оружия. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Провокация в Буче задала необходимую дымовую завесу, прикрываясь которой украинское руководство вместо мира решило выбрать путь на вооруженное противостояние с Россией, - отметил Полянский. - А западные страны вместо дипломатических усилий удвоили усилия по предоставлению Украине помощи и западного оружия".

"Ценой за это роковое для Украины решение стали сотни тысяч погибших и искалеченных молодых украинцев, которых и сегодня киевский режим бросает в мясорубку на восточном и южном фронте, тщетно пытаясь доказать западным кураторам способность Украины побеждать, - сказал дипломат. - За это время страна уже потеряла несколько армий и фактически лишилась своего собственного оружия". 

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