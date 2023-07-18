Антонов назвал адекватным решением РФ не продлевать участие в зерновой сделке

Посол России в США отметил, что вопрос о восстановлении механизма будет рассматриваться только когда Москва убедится в работоспособности стамбульских договоренностей

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Решение России не продлевать участие в черноморской зерновой инициативе абсолютно адекватно сложившимся реалиям. Об этом в понедельник заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналистов.

"Решение нашей страны не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям. Администрации [США] следует прекратить водить весь остальной мир за нос! Мы будем готовы рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а на деле убедимся в работоспособности и эффективности пакетных стамбульских договоренностей", - сказал он.

Он задался вопросом, что сделали сами Соединенные Штаты для того, чтобы стамбульские договоренности эффективно выполнялись. "Может быть, способствовали снятию барьеров для реализации не менее важного для глобальной продовольственной безопасности меморандума Россия - ООН о продвижении российского зерна и удобрений на мировые рынки?" - поинтересовался Антонов.

Антонов также отметил, что Вашингтон превратил гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов.

"Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. На протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам", - сказал он.

Заявления дипломата были распространены пресс-службой российского посольства.