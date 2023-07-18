17 июля, 23:00,
обновлено 17 июля, 23:27
Военная операция на Украине

Антонов заявил, что США хотят использовать Украину для утилизации старого оружия

Посол РФ в США обосновал такой вывод тем, что Вашингтон не намерен восполнять запасы кассетных боеприпасов после поставок Киеву

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Отказ Вашингтона от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их поставок Киеву свидетельствует о том, что США хотят использовать Украину в том числе для утилизации своего старого оружия. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

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"Обратили внимание на высказывания представителей [американской] администрации о том, что Соединенные Штаты не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в "могильник", где просто невозможно будет жить", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Как отметил дипломат, "под высокими лозунгами об укреплении боеспособности ВСУ Америка падает все ниже в плане соблюдения элементарных моральных принципов, цинично сбрасывая на Украину смертоносные отходы". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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