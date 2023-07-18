Антонов: "покрывательство" радикалов говорит о причастности США к преступлениям Киева

Посол РФ в США отметил, что Вашингтон уже не в первый раз оправдывает теракты Украины в отношении России

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о высказываниях госсекретаря США Энтони Блинкена в контексте террористической атаки на Крымский мост.

"Это уже не первое заявление, когда американские власти оправдывают террористические акты Киева в отношении российских граждан и объектов", - отметил посол РФ, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии. Как отметил Антонов, высказывания Блинкена "дополняют череду трагических событий, когда [американская] администрация делала вид, будто не замечает" убийств журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), "зверских обстрелов ВСУ спальных районов Донецка и других российских городов". "Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту", - отметил посол РФ.

"Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам", - констатировал глава российской дипмиссии.