Хоценко включил в список кандидатов в Совфед замглавы "Сириуса", главврача и учителя

В случае победы врио губернатора Омской области на выборах один из кандидатов сменит действующего сенатора Елену Мизулину

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Омской области, врио губернатора региона Виталий Хоценко включил в список кандидатов в Совет Федерации замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева, главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного и учителя средней школы Юлию Чехлову, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева. В случае победы Хоценко на выборах один из кандидатов сменит действующего сенатора Елену Мизулину.

"В список вошли замглавы федеральной территории "Сириус" Иван Евстифеев, главврач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, учитель английского языка средней школы №28 Юлия Чехлова", - рассказала Ахвердиева.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили семь кандидатов: Хоценко от "Единой России", представители от КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и три самовыдвиженца.

Евстифеев родился в городе Тара Омской области. Имеет два высших образования - в области психологии и юриспруденции. С декабря 2017 года был главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе, в феврале 2022 года был назначен заместителем главы "Сириуса".

Бережной окончил Омский государственный медицинский институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Депутат Законодательного собрания Омской области трех созывов от "Единой России", секретарь регионального отделения партии.