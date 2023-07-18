Новосибирский обком КПРФ определил список кандидатов в Совет Федерации

Ими стали учитель, директор школы, депутат Госдумы двух созывов Вера Ганзя, депутат заксобрания трех созывов, автор фильма "Донбасс и мы" Андрей Жирнов и председатель комиссии по наказам горсовета Новосибирска, депутат горсовета двух созывов Александр Бурмистров

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Областной комитет КПРФ в Новосибирске определил трех кандидатов в сенаторы, один из которых в случае победы на выборах губернатора кандидата от партии Романа Яковлева станет представителем Новосибирской области в Совете Федерации от исполнительной власти. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Новосибирского обкома КПРФ.

"Состоялось заседание бюро Новосибирского обкома КПРФ. Коммунисты обсудили ход избирательной кампании и определили тройку кандидатов, один из которых в случае победы КПРФ на выборах губернатора будет назначен сенатором, представителем Новосибирской области в Совете Федерации от исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Кандидатами в Совет Федерации стали учитель, директор школы, депутат областного заксобрания, депутат Госдумы двух созывов Вера Ганзя, депутат заксобрания трех созывов, автор фильма "Донбасс и мы" Андрей Жирнов и председатель комиссии по наказам горсовета Новосибирска, депутат горсовета двух созывов Александр Бурмистров.

20 июня зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Роман Яковлев подал документы в избирком для участия в выборах губернатора.

Документы также подали бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен и владелец ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП) и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР). Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября.