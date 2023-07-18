Число кандидатов в мэры Хабаровска увеличилось до 10

Голосование на выборах мэра города будет проходить 9 и 10 сентября

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы для участия в выборах мэра Хабаровска от 10-го кандидата, сообщил ТАСС секретарь избиркома региона Оярс Машков.

"Десятый кандидат представил документы на выборах мэра Хабаровска. Это кандидат от партии "Родина" Ротарь Виктор Витальевич", - сказал Машков.

О своих амбициях на выборах мэра Хабаровска заявили самовыдвиженцы и шесть партий. "Единая Россия" выдвинула для участия в выборах действующего мэра города Сергея Кравчука, ЛДПР заявила, что не будет выдвигать кандидатов для участия в выборах мэра Хабаровска, поддержав выдвижение Кравчука.

Документы на выборы мэра Хабаровска подали Николай Сингур от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Чупров от Коммунистической партии РФ, Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", самовыдвиженцы Абдухамид Саидов, Наталья Князь, Олег Цой, Евгений Бондаренко, Дмитрий Шабунин, Леонид Сунгоркин.

Период для выдвижения кандидатов, в том числе партиями, завершится 26 июля. Для регистрации кандидатов на выборы необходимо будет представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей.

Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.