В Хабаровске зарегистрировали первого кандидата на пост мэра

Всего документы на выборы подали 10 человек

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала первого кандидата на пост мэра Хабаровска, им стал представитель Партии пенсионеров Николай Сингур, сообщил ТАСС секретарь избиркома региона Оярс Машков во вторник.

"Зарегистрирован кандидат Сингур Николай Иванович от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", - сказал Машков. Для регистрации кандидатов на выборы необходимо представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей.

О своих амбициях на выборах мэра Хабаровска заявили самовыдвиженцы и шесть партий. "Единая Россия" выдвинула для участия в выборах действующего мэра города Сергея Кравчука, ЛДПР заявила, что не будет выдвигать кандидатов для участия в выборах мэра Хабаровска, поддержав выдвижение Кравчука.

Документы на выборы мэра Хабаровска в избирком подали в общей сложности 10 человек - Сингур от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Чупров от Коммунистической партии РФ, Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Виктор Ротарь от партии "Родина", а также самовыдвиженцы - Абдухамид Саидов, Наталья Князь, Олег Цой, Евгений Бондаренко, Дмитрий Шабунин, Леонид Сунгоркин.

Период для выдвижения кандидатов, в том числе партиями, завершится 26 июля. Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.