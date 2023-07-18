В МИД РФ заявили, что Зеленский стал токсичен для Запада

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Вашингтон пытается откреститься от терактов Киева

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Попытки Соединенных Штатов откреститься от терактов Киева говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский "стал для Запада токсичен". Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Белый дом публично открестится от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен", - отметила дипломат.