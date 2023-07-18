Эксперты заявили о необходимости для России "умной стратегии" борьбы за Африку

Авторы доклада клуба "Валдай" обратили внимание, что реальный уровень глобальной конкуренции за Африку сегодня стал "настолько высок, что не принимать его во внимание уже просто невозможно"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. России с учетом зашкаливающей глобальной конкуренции за влияние в Африке нужна "умная африканская стратегия" с работающей на деле дорожной картой. Об этом говорится в представленном во вторник докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Африка: аудит отношений".

Авторы обратили внимание, что реальный уровень глобальной конкуренции за Африку сегодня стал "настолько высок, что не принимать его во внимание уже просто невозможно", а геополитические оппоненты РФ пытаются ставить преграды на пути российско-африканского сотрудничества в "гораздо более жесткой форме, чем раньше".

"В свете происходящего России нужна умная, конкурентоспособная африканская стратегия, а также работающая дорожная карта по ее реализации, - подчеркнули эксперты "Валдая". - Учитывая объявленный разворот в сторону Юга, России нужны свои уникальные механизмы, а также универсальный инструментарий для выстраивания российско-африканской экономической политики".

Специалисты предостерегают от громких, неподкрепленных делом деклараций и точечных мер. "В текущей геополитической ситуации работа по линии Россия - Африка должна вестись комплексно: нужны такие проекты и инструменты, которые обеспечили бы серьезный репутационный выигрыш, и [позволили бы] определить ниши, где Россия сможет оказать максимальное содействие развитию Африки и при этом реализоваться как полноправный, высококомпетентный партнер", - говорится в материале.

Конкурентные преимущества и репутационный выигрыш

Авторы отмечают, что у России "ни с одной африканской страной исторически не было непреодолимых противоречий". Успешный совместный опыт борьбы за деколонизацию континента и помощь в становлении независимости государств Африки обеспечивают России кредит доверия и могут стать надежным базисом дальнейшей работы, которая должна строиться не по точечным направлениям, а всеохватно и системно.

По мнению экспертов, РФ обладает компетенциями в наиболее востребованных в Африке сферах - "ВПК, оборона и безопасность, высокие технологии, геологоразведка, энергетика, в том числе атомная, оборудование для обрабатывающей промышленности и прочие". Как подчеркивают аналитики, важными для Африки остаются "усилия России по обеспечению продовольственной безопасности континента".

По словам экспертов, Россия нужна Африке как сдерживающий фактор в мировом балансе сил, как источник развития - в плане поставки новых технологий, "в том числе цифровых и космических, как возможность выхода из сырьевой зависимости от Запада и отлаживания собственных цепочек добавленной стоимости, как источник безопасности и стабильности в борьбе с террористическими угрозами и в ситуациях внутренних кризисов и конфликтов". "России сотрудничество с Африкой необходимо для решения экономических проблем, возникших в результате санкционного режима, а также для реализации планов по формированию альтернативных союзов в рамках общей стратегии формирования многополярного мира", - указывается в докладе.

Перспективные ниши сотрудничества

В связи с этим авторы отметили ряд перспективных направлений сотрудничества, среди которых IT и телекоммуникационная инфраструктура, наукоемкие технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетический сектор. "Реализация энергетических программ в масштабах больших территорий, строительство энергосетей - то, в чем сейчас особенно нуждается Африканский континент - являются конкурентным преимуществом России при выборе партнера. Африка может стать площадкой для совместного тестирования и разработки новейших инновационных российских технологий в этой и иных отраслях", - убеждены эксперты.

Но ввиду санкций России для работы со странами Африки по всем указанным направлениям нужно разработать совершенно новые финансовые инструменты, которые позволили бы наладить сотрудничество вне зависимости от текущей политической и экономической конъюнктуры.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что особое значение приобретает сегодня решение вопросов безопасности и миротворчества на континенте. "Континент сегодня нуждается в постоянном контроле и мониторинге ситуации. Африке, без сомнения, будет нужна помощь. Будучи активным участником формата БРИКС, современная Россия обладает достаточным потенциалом для налаживания диалога, который поможет выстроить стратегические отношения со странами Африки", - подчеркнули эксперты.

Рекомендации для успешного проведения саммита Россия - Африка

В контексте грядущего саммита в Санкт-Петербурге авторы доклада отметили необходимость "умной декларации", "в которой можно не только закрепить дату следующего саммита, но и предложить совместный план действий, закладывая основу для регулярных многоуровневых встреч между саммитами". В материале говорится, что в этом контексте важны меры по соблюдению графика и выполнению достигнутых договоренностей.

В качестве возможного решения этой задачи принимающей стороне предлагается сосредоточить внимание на поддержке проектов развития, осуществляемых африканскими странами, "а не на разработке собственных программ". "Хотя последнее способно произвести впечатление, первое может сыграть важную роль в деле практической реализации одного из ключевых принципов современной российской внешней политики в Африке, а именно - принципа уважения свободы и суверенитета африканских государств", - поясняется в докладе.

В целом же, по оценке экспертов, российско-африканский саммит 2023 года даст возможность оценить достигнутый прогресс и обеспечить наращивание потенциала, заложенного в 2019 году. "Хотя партнерство России и Африки не в силах изменить направление ветра, оно может научить управлять парусами", - резюмировали авторы доклада.