РФ получила подтверждение об участии в саммите Россия - Африка от 49 стран

Около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день получила подтверждение об участии в саммите Россия - Африка от 49 стран. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель директора Департамента Африки МИД РФ Александр Поляков.

"На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций, при этом около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне - глав государств и правительств", - сказал он.

По словам Полякова, такой подход со стороны Африки демонстрирует твердый настрой на развитие отношений с Россией, несмотря на беспрецедентное давление Запада.

Он добавил, что программа саммита, идут последние приготовления.

"Сейчас идут последние приготовления к встрече на высшем уровне: финализируется ее программа, формируется график встреч президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, готовятся к подписанию двусторонние и многосторонние документы нашего сотрудничества с африканцами", - сказал он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".