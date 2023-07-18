В ДНР досрочное голосование для жителей отдаленных районов начнется 31 августа

Проголосовать можно будет по российскому паспорту или иному документу, который определяет активное избирательное право

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах для жителей отдаленных районов Донецкой Народной Республики (ДНР) начнется 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ЦИК.

"С 31 августа стартует проведение досрочного голосования для жителей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях", - сообщили в пресс-службе.

Проголосовать можно будет по паспорту гражданина Российской Федерации или иному документу, который определяет активное избирательное право жителя ДНР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.