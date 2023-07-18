Посольство РФ: на египетских курортах нет случаев заражения неустановленной болезнью

В диппредставительстве подчеркнули, что продолжат "внимательно отслеживать ситуацию и оперативно проинформируют соотечественников при возникновении любых угроз для здоровья"

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Случаи заражения неустановленным заболеванием в Каире и на египетских курортах Красного моря не зафиксированы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве РФ в Египте.

"По информации властей Арабской Республики Египет, на данный момент в Каире и на египетских курортах Красного моря, куда в основном прибывают российские туристы, не зафиксировано случаев заражения неустановленной болезнью, имеющей симптомы, схожие с лихорадкой денге, - сообщили в диппредставительстве. - Как заявляют профильные ведомства Египта, эпидемиологическая обстановка в стране стабильна и находится под контролем".

В посольстве подчеркнули, что продолжат "внимательно отслеживать ситуацию и оперативно проинформируют соотечественников при возникновении любых угроз для здоровья".

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", в связи с распространением в арабской стране симптомов неизвестного заболевания. При этом в ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания неустановленной болезнью в России нет.

Минздрав Египта в воскресенье сообщил, что в населенном пункте Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, у группы местных жителей были выявлены симптомы неизвестной болезни. Заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Для изучения жалоб в населенный пункт были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. Пациенты сдали необходимые анализы, специалисты взяли пробы питьевой воды. По информации Минздрава, госпитализация ни в одном из случаев не понадобилась.

В понедельник министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация с распространением симптомов неустановленного заболевания в стране находится под контролем и поводов для беспокойства нет.