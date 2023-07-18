Кандидат от ЛПДР подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области

Голосование будет трехдневным - с 8 по 10 сентября

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Координатор псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков представил документы в региональную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного избиркома.

"Минаков Антон Александрович, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР, представил в облизбирком необходимые документы для регистрации для участия в выборах губернатора Псковской области, в том числе листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра", - отмечается в сообщении.

В начале июля в Псковской области завершился процесс выдвижения кандидатов. В предстоящих выборах намерены участвовать Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от Партии роста, Юрий Шокуров от партии "Родина", а также действующий глава региона Михаил Ведерников.

Выборы губернатора проводятся в Псковской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - с 8 по 10 сентября.