Песков не стал оценивать идею признать киевский режим террористическим

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "можно только согласиться" с тем, что в обществе считают киевский режим террористическим

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать идею признать украинскую власть "террористическим режимом".

Ранее политик Сергей Степашин обратился к депутатам Государственной думы РФ с предложением официально признать "киевский режим террористическим".

"Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее", - сказал представитель Кремля журналистам. Песков уточнил, что инициатива изначально была адресована российским депутатам и "пока она не была рассмотрена".

"Мне неизвестно, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте, в нижней или верхней палате", - отметил он.

Комментируя информацию о том, что в обществе киевский режим считают террористическим и он каждый раз подтверждает это, Песков отметил: "Можно только согласиться, да".