Путин пока не планирует контакты с Эрдоганом

Президент Турции ранее заявлял о намерении обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки с российским коллегой сразу после завершения турне по странам Персидского залива

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока не появились", - ответил представитель Кремля на вопрос, появились ли контакты с Эрдоганом в графике Путина после выхода РФ из зерновой сделки и других событий.

Президент Турции ранее заявлял, что намерен обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки с российским коллегой сразу после завершения турне по странам Персидского залива, которое проходит с 17 по 19 июля.

14 июля Эрдоган говорил, что Турция ведет подготовку к возможному визиту президента РФ в республику в августе. 10 июля Песков отмечал, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны.