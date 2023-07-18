Дума приняла поправку о выезде парламентариев за рубеж только по решению спикеров палат

Документ также касается порядка выезда за границу депутатов заксобраний и глав муниципальных образований, допущенных к сведениям, составляющим гостайну

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, согласно которой председатели Совфеда и Госдумы будут принимать решения о выезде за границу сенаторов и депутатов.

Согласно действующим нормам, все депутаты Госдумы и сенаторы на период исполнения ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим гостайну. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, уточняющего нормы о допуске к гостайне. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно документу, решение об ограничении права на выезд из РФ сенаторов и депутатов Госдумы, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, будут принимать соответственно спикер СФ и председатель Госдумы.

Поправки также касаются порядка выезда за границу депутатов заксобраний и глав муниципальных образований, допущенных к сведениям, составляющим гостайну. Решение об их выезде будет приниматься председателем регионального парламента и главой субъекта РФ соответственно.

Документ также устанавливает, что решение о выезде судей будет приниматься в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.