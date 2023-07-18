Мишустин заявил, что финансирование нужд СВО идет в полном объеме, несмотря на санкции

Премьер также подчеркнул, что нужно следить за максимально эффективным расходованием средств на оборонное производство

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Потребности специальной военной операции финансируются в полном объеме, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил (ВС) РФ.

"Несмотря на санкционное давление на нашу экономику, финансирование нужд СВО осуществлено в полном объеме: это относится и к поддержке производства, и к обеспечению деятельности вооруженных сил, войск и воинских формирований", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что установленные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей должны направляться своевременно. "Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - сказал Мишустин.

Также, продолжил премьер, нужно следить за максимально эффективным расходованием средств на оборонное производство. "Федеральным казначейством были организованы проверки использования бюджетных ресурсов на мероприятия по проведению специальной военной операции. По их итогам общая сумма снижения цены контрактов превысила 10 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

По словам председателя правительства, в повестку сегодняшнего заседания включено рассмотрение вопросов о реализации ранее принятых решений.