Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирака обстановку на Ближнем Востоке

Встреча прошла по просьбе посла Ирака

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ирака в Москве Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обсудили обстановку на Ближнем Востоке с упором на ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи во вторник.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке с упором на ситуацию в Сирии и вокруг нее, в том числе с учетом статуса наблюдателя Ирака в астанинском процессе", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Встреча прошла по просьбе посла Ирака.