Дума приняла во II чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в марте группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, в первом чтении Госдума приняла проект в мае. Поправки предлагается внести в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне может стать проживание его или его близких родственников за границей, а также наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.