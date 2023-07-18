18 июля, 12:02,
обновлено 18 июля, 12:15

Путин 19 июля проведет заседание набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках мероприятия подведут итоги работы платформы за пять лет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.

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"В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за пять лет. Выпускники различных конкурсов и олимпиад поделятся своим опытом участия в проектах, расскажут о результатах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации", - говорится в сообщении.

Основной задачей платформы "Россия - страна возможностей" является создание социальных лифтов и обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. За пять лет участниками проектов "Россия - страна возможностей" стали 20 млн человек из всех регионов России, отметили в Кремле. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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