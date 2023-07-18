Участники саммита РФ - Африка обсудят безопасность, атомные технологии и продовольствие

Мероприятия запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Участники второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудят в рамках деловой программы сотрудничество в области атомных технологий, космоса, продовольствия и безопасности. Об этом сообщается в программе саммита, опубликованной в сообщении Фонда Росконгресс.

"В рамках деловой программы второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка представители профильных министерств Российской Федерации, российские и африканские бизнесмены, эксперты в области международных отношений обсудят вызовы, которые стоят перед Россией и странами Африки в эпоху глобальных перемен, а также расскажут о наиболее актуальных проблемах и путях их решения для стимулирования развития российско-африканских отношений в экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Деловая программа форума будет состоять из четырех больших тематических блоков, которые охватывают сферы сотрудничества России со странами континента: "Экономика нового мира", "Комплексная безопасность и суверенное развитие", "Кооперация в области науки и технологий", "Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни".

В первый день саммита пройдут сессии "Атомные технологии для развития Африки", "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета", "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения" и другие тематические мероприятия, посвященные сотрудничеству в разных областях. На второй день гости саммита обсудят на сессиях перспективы сотрудничества в области энергетики, безопасность информационного пространства, продвижение гуманитарной политики в Африке и другие актуальные темы.

"Ключевым мероприятием блока "Комплексная безопасность и суверенное развитие" будет панельная дискуссия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета". Известно, что Африка является наиболее уязвимым в плане продовольственной безопасности регионом в мире", - отметили в Росконгрессе.

Полная программа саммита опубликована на его сайте. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".