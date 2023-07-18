В Луганске открылся первый в новых регионах штаб общественной поддержки "Единой России"

Теперь жители ЛНР смогут внести свои предложения в Народную программу партии

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Первый штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в новых регионах открылся в Луганске, теперь жители ЛНР смогут внести свои предложения в народную программу партии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы вместе будем вырабатывать тактику и стратегию решения возникающих вопросов, тактику развития нашего региона на территории России, - отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, комментарий которого приводит пресс-служба партии. - Хотел бы, чтобы в обсуждении программы приняли участие все жители ЛНР, чтобы они внесли свои предложения - где-то построить дорогу, организовать ФАП, оказать иные виды помощи. Безусловно, площадка штаба общественной поддержки "Единой России" будет максимально эффективной для этой работы".

Руководитель центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин сказал на церемонии открытия штаба, что партия рассчитывает получить от жителей ЛНР порядка 30-50 тыс. предложений. "Программу пишут теперь не только эксперты, - отметил он. - Должны писать люди, участвовать, свои наказы давать. И мы подумали, что будет правильно, что программа, с которой партия пойдет на выборы в Народный совет ЛНР, тоже будет народной. Мы решили, что должны придать этому обсуждению народный характер, чтобы люди вносили свои предложения". Глава центрисполкома также сообщил, что в конце июля - начале августа пройдет конференция, на которой партия выдвинет список кандидатов на выборы в ЛНР в сентябре.

Сенатор от ЛНР, замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова отметила, что особое внимание при формировании регионального раздела народной программы "Единой России" нужно уделить социальной сфере. "Уже более 144 тыс. граждан ЛНР получают пенсии по стандартам РФ и порядка 55 тыс. получают единое пособие на ребенка, более 14 тыс. человек - маткапитал. В ближайшее время мы должны увеличить как минимум втрое эти показатели", - приводит пресс-служба единороссов слова Лантратовой.

"Сегодня у жителей ЛНР, как и у всех жителей России, есть реальная возможность высказать свое предложение, что именно надо сделать на Луганщине. Люди сами определят, какие самые актуальные вопросы требуют решения", - сказал председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Граждане смогут оставить свои пожелания в штабе общественной поддержки в Луганске либо передать в местные отделения партии. В конце августа народная программа после обсуждения будет принята с учетом пожеланий граждан. Она станет программным документом, с которым кандидаты от "Единой России" пойдут на выборы в Народный совет ЛНР. На данный момент штаб общественной поддержки "Единой России" в Луганске - единственный в новых регионах и 27-й на территории России.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.