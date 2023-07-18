Эксперт: Саммит Россия - Африка будет проходить в беспрецедентно жестких условиях

Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Елена Харитонова напомнила, что первый саммит сопровождался лозунгом возвращения в Африку, актуализации этого направления дипломатической работы РФ, которое было эффективным в советский период

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Противодействие российско-африканским отношениям со стороны Запада никогда не было столь агрессивным, поэтому второй саммит Россия - Африка будет проходить в июле в гораздо более жестких условиях, чем первый в 2019 году. Такое мнение выразила во вторник старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Елена Харитонова.

В ходе презентации доклада "Россия и Африка: аудит отношений" на площадке клуба "Валдай" эксперт напомнила, что первый саммит сопровождался лозунгом возвращения в Африку, актуализации этого направления дипломатической работы России, которое было весьма эффективным в советский период. "Возвращение в Африку было очень оптимистично, 2019 год был годом, когда мы много напланировали, но потом произошли события, такие как ковид, украинский кризис и специальная военная операция. Саммит 2023 года будет проходить в других условиях, в условиях в чем-то более жестких, потому что противодействие нашему российско-африканскому проекту никогда не было столь агрессивным, как сейчас", - подчеркнула Харитонова.

Она отметила, что фокус текущего саммита меняется с учетом сложившейся геополитического конъюнктуры и достаточно консервативным подходом "бывших метрополий" Запада, которые относят к периферии "и Россию в качестве сырьевой базы" и лишают ее тем самым вместе с Африкой "права на суверенитет". "Это саммит, который идет под лозунгом уже другим - переформатирование мира. Это своего рода неонационально-освободительная борьба, это борьба за денеоколонизацию, - продолжила она. - И африканская, и российская стороны это понимают. И если в 2019 году у нас еще было время подумать, делать что-то не спеша, то сейчас мы находимся в условиях, когда мы должны действовать решительно и быстро".

Эксперт отметила, что Африка мыслит долгосрочными стратегическими категориями и документ Африканского союза "Повестка-2063" о том свидетельствует. "Мы должны понимать, что, несмотря на то что с девяностых годов Россия встала - может быть, не по своей воле, но в силу обстоятельств - на капиталистический путь развития, тем не менее есть моменты, связанные с тем, что мы должны говорить о социальной ответственности, о справедливости, о долгосрочных проектах, о том, что Африке нужно развиваться, а не только торговать, - добавила она. - Эту новую формулу взаимодействия, которая отвечает нашим взаимным интересам, мы должны будем очень четко проработать [на саммите]".

Опытный взгляд

Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО МИД России Лора Чкония напомнила в свою очередь, что саммит по линии Россия - Африка "самый молодой", в сравнении с аналогичными форматами других крупных акторов в регионе. Она обратила внимание на то, что ранее уже были саммиты между Китаем и Африкой. ООН начала работать с Африкой уже в 2000 году, а Япония еще в 1993 году. Все это позволяет аккумулировать предшествующий опыт и предложить большее, чтобы "стать лучшими партнерами для Африки", уверена Чкония.

"Если мы посмотрим на декларации некоторых африканских саммитов. Есть основной меморандум, и там задается определенное направление. Если мы говорим про индийские передовые практики: у них есть план действия, который подписывается в рамках саммита, когда прописаны количества магистров и аспирантов, которым предоставляются стипендии, и они даже уходят в детали, когда конкретная сумма кредита, которая предоставляется африканским странам, прописана. Это создает дорожную карту, которая позволяет им придерживаться определенного плана. - продолжила она. - Нам нужны такие умные декларации".

Кроме того, опыт других стран, по словам эксперта, показывает, что повышению продуктивности саммитов способствует их последовательное проведение. Она указала на то, что партнеры Африки в Китае одни из немногих, "кто проводил саммит, как и обещал, каждые три года без исключений". "Для того, чтобы придерживаться плана, что делают другие форматы? У них есть декларации, планы. Они устанавливают дату и место проведения следующего саммита. Более того, определяется механизм отслеживания, кто будет встречаться и с кем между этими саммитами, как часто, и иногда даже намечаются темы этих обсуждений, - отметила Чкония. - Я думаю, что мы можем поучиться этому".

"Сейчас Африка становится местом для всех, когда мы с вами говорим про бизнес, не только для крупных организаций, - продолжила она. - Открываются русские дома в Африке, <…> очень скоро будет открыта первая торгово-промышленная палата в Африке. Поэтому у нас есть все основания, чтобы сохранять оптимизм", - отметила она в преддверии саммита.

Заделы на успех

На большой потенциал Москвы на африканском направлении указал и эксперт из Камеруна, ректор Университета Дшанга Роже Цафак Нанфоссо. Он напомнил, что "Россия сегодня поддерживает политические отношения с 54 странами Африки" и имеет дипломатические представительства, по крайней мере, в 50 из них. "Это позволяет нам создавать прочные отношения между африканскими народами и народом России", - продолжил он.

По оценке специалиста, Москва эффективно решает задачу продвижения своего присутствия в Африке не только на земле, но и в рамках международных площадок, что также служит хорошим заделом для углубления влияния российской стороны. Он указал, что "у России очень прочная позиция в ООН". "Россия применяла эту позицию для того, чтобы защищать африканцев для того, чтобы защищать некоторые африканские страны в случае возникновения каких-то кризисов или затруднительных ситуаций", - добавил камерунский эксперт.

Он также не обошел вниманием и экономические отношения России и Африки, опирающиеся на "обоюдовыгодный интерес". "Россия способствует ряду экономических проектов, допустим, через Африканский банк развития и российские банки, создает свои подразделения и филиалы в ряде африканских стран. С экономической точки зрения, это позволяет наращивать пророссийские взгляды среди африканцев, - подчеркнул он. - Россия, в отличие от других стран, действует на взаимовыгодной основе и не смотрит на африканцев свысока".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".