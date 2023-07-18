18 июля, 13:30

Дума приняла постановление о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию

Она начнется 5 сентября, первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление, согласно которому осенняя сессия палаты продлится c 5 сентября по 31 декабря 2023 года.

Согласно документу, осенняя сессия начнется 5 сентября, первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 18 сентября, в сентябре таких недель будет две. Затем Госдума будет работать по стандартному графику, проводя три недели пленарных заседаний подряд, а одну неделю выделяя на работу с избирателями в регионах.

Последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 18 по 24 декабря. Затем депутаты планируют работать в регионах до окончания осенней сессии 31 декабря. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация