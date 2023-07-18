Лавров обсудил с главой МИД Ирана предстоящие очные контакты на различных уровнях

Стороны также подтвердили "обоюдную заинтересованность в тесной координации подходов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили во вторник по телефону предстоящие очные контакты на различных уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в тесной координации подходов, в том числе в рамках предстоящих очных контактов на различных уровнях", - указали в министерстве.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. "Проведен доверительный обмен мнениями по ряду региональных и международных тем, представляющих взаимный интерес, - продолжили в российском МИД. - В том числе в контексте состоявшегося в Москве 10 июля шестого министерского заседания стратегического диалога Россия - ССАГПЗ [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива]". В дипведомстве отметили, что министры подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН основополагающим принципам международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

В министерстве уточнили, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.