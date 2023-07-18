Хуснуллин сообщил, что развитие МТК "Север - Юг" с выходом к Индийскому океану обсуждается

Как подчеркнул вице-премьер, проект развития автомобильного сообщения в рамках международного транспортного коридора не требует капитальных вложений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Строительство магистрали в рамках развития международного транспортного коридора "Север - Юг" вдоль Каспийского побережья с выходом к бассейнам Индийского океана обсуждается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

"Маршрут "Север - Юг" - это обход Каспия с запада и с востока. Мы с запада практически договорились и по железной дороге, договариваемся по автомобильной дороге. Но у нас колоссальный потенциал, связь с Центральной Азией по существующим автомобильным дорогам с выходом на Индийский океан через Иран", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что проект развития автомобильного сообщения в рамках МТК "Север - Юг" не требует капитальных вложений. Кроме того, развитие магистрали с другими странами продолжается, добавил он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что общий объем инвестиций для развития транспортной инфраструктуры международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" составит около 280 млрд рублей.

О проекте

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.