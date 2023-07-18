Комиссия Совбеза выработала меры обеспечения безопасности на выборах в сентябре

В состав комиссии входят представители МВД, МЧС, Минюста, Минздрава, Генпрокуратуры, ФСБ и других министерств и ведомств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Профильная комиссия Совбеза РФ выработала меры по обеспечению безопасности во время единого дня голосования, который пройдет 10 сентября.

"Межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по общественной безопасности выработаны меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В частности, на встрече обсудили выявление и устранение нарушений законодательства РФ о выборах. "Выработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение в период проведения выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и местах проведения голосования", - добавили в СБ РФ.

Отдельное внимание комиссия уделила мерам, призванным предотвратить распространение вирусных инфекций на избирательных участках.

В состав комиссии входят представители МВД, МЧС, Минюста, Минздрава, Генпрокуратуры, ФСБ и других министерств и ведомств.

В рамках единого дня голосования запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.